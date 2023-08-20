Depremzedelerden 'ifade ver' çağrısı
17 Ağustos depreminin yıldönümünde Adana özelinde yayımlanan bir deprem anma videosunda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in “Geleceğimizi, yarınlarımızı düşünmek zorundayız. Onun için birilerinin canını yakacağım, kimse kusura bakmasın” ifadelerine yer verildi. 6 Şubat depremlerinde Adana’da çöken Tutar Yapı Sitesi C blokta yaşamını yitiren 64 kişinin aileleri de bu sözler sonrası Başkan Çetin’e “Bildiklerinizi savcı ile paylaşın” çağrısında bulundu.
Yıkılan bina için yürütülen soruşturmada savcılık, “kolon-kiriş kesme” iddialarına takipsizlik kararı vermişti. Tutar Sitesi’nde yakınını kaybeden Gülsüm Özdoğru, “Basit tadilat adı altında yapılanların basit tadilat olmadığı ortada. Tadilat işlemleri yapanlar bile ifadeye çağrılmadı. Son görüşmemizde savcı da başkanın savcılık nezdinde ifade vermesinin doğru olacağını söyledi” dedi.
Özdoğru, Çetin’e “sosyal medyada belirttiği iddialarını belgelerle birlikte savcılıkla paylaşması” çağrısında bulundu.
(Soner Çetin)
Ailelerin çağrısı sonrası Cumhuriyet’e konuşan Çetin, kolon-kiriş kesilme iddiası hakkında “Bunu Adana’da herkes konuşuyor. Bunlar bildiklerim değil duyduklarım” yanıtını verdi.
Çetin, şunları söyledi: “Hiçbir dönemde bize ulaşmış bir şikâyet dilekçesi yok. Dosyaya çok hakim değilim ve hukuk insanı olduğum için yargı kararına bir yorum yapmam doğru olmaz. Ben o iletiyi ailelere yol göstermek için yazdım. Bir tane delil takipsizlik kararını düşürebilir. Aileler açık olan yargı yolunu kullanmalılar. Ailelerin acısını paylaşıyorum. Belediyemizin kapıları da onlara açık.”
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