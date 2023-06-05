Depremzedelere dağıtılan nohutlu pilav 52 kişiyi hastanelik etti

Diyarbakır’da 55 bin metrekarelik alanda bulunan 900 depremzedenin yaşadığı konteyner kentte dün akşam saatlerinde dağıtılan nohutlu pilavı yiyen 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 14:28
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 55 bin metrekarelik alanda, depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte meydana gelen olayda, dağıtılan nohutlu pilavın ardından konteynerlerine dönenlerin bazılarında karın ağrısı ve kusma şikayeti başladı. 

Buradaki sağlık ekipleri rahatsızlananlara müdahale ederken, sayının artması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 

52 kişi ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Depremzedeler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, incelenmek üzere yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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