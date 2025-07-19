Depremzedelere ‘musluğu’ olmayan ev! Hatay’da TOKİ evlerinin çoğu hâlâ inşaat hâlinde…

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'da deprem konutlarının inşaatına ve depremzedelerin barınma koşullarına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

180 bin kişinin halen konteynerlerde yaşadığını ifade eden Güzelmansur, kura sonucu anahtarı verilen evlerin halen tamamlanmadığını ifade ederek şöyle dedi:

"Soruyorum size: İçinde yaşanmayacak binaya anahtar vermek ne demek? Musluğu olmayan eve mi girecek bu insanlar? Elektriği olmayan salonda mı çocuk büyütecekler? Tavanından su alan binalarda mı yaşayacaklar? Altyapısı yok, etraf pislikten geçilmiyor. Yapılmayan evin açılışını yaptınız, bitmeyen daireye tören düzenlediniz. TOKİ evlerinin çoğu hâlâ inşaat hâlinde, insanlar hak ettiği daireyi göremiyor, evlerine geçemiyorlar. Bu milletle artık alay etmeyin. Barınma insan hakkıdır. Yaşanılabilir ev olmadan yaptığınız kuralar, verdiğiniz anahtarlar neye yarar?"