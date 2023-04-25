Depremzedelere söyledikleriyle gündem olan AKP'li Başkan, Bilal Erdoğan'ın vakfıyla 23 Nisan etkinliği yaptı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:17

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:17

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtınadan sonra çadırkentleri ziyaret eden Pazarcık'ın AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan'ın, kendisi eleştiren depremzedelere verdiği cevapla gündem olmuştu.

Belediye Başkanı Yılmacan, kendisine "Bir gün gelip halimizi sormadın, neredeydiniz, neden yoktunuz?" diye sitem eden bir depremzedeye "Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma! Ben seçilmiş belediye başkanıyım" demişti. Sözleri depremzedelerin ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Depremzedeye verdiği cevapla tepki toplayan ve gündem olan belediye başkanı şimdi de 23 Nisan'da Bilal Erdoğan'ın vakfı olarak bilinen Okçular Vakfı ile yaptığı 23 Nisan etkinliği ile gündemde. Yıllardır AKP'li belediyeler tarafından aldığı milyarlarca liralık bağışlarla adı anılan vakfın 23 Nisan vesilesiyle Pazarcık'ta ilçe kaymakamlığı ve belediyeyle birlikte yaptığı etkinlik, Belediye Başkanı Yılmazcan'ın depremzedelerle yaşadığı polemiğin hemen ertesi gününde gerçekleşti.

MİLYONLARCA LİRALIK HARCAMALAR...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak okçuluğa merak salmasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra birimleriyle AKP’li belediyeler de okçuluk merkezlerine yöneldi. Son yılarda çok sayıda gençlik ve spor il müdürlüğü ve AKP’li belediye, okçuluk merkezi ve salonu için milyonlarca liralık ihale düzenledi.

Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyetinde yer aldığı Okçuluk Vakfı, vakfa yapılan yardımlarla gündeme gelirken kamunun ve AKP’li belediyelerin de "okçuluğa merakı" arttı. Bilal Erdoğan’ın “popülaritesini” artırdığı okçuluk için özellikle AKP’li belediyeler ile gençlik ve spor il müdürlükleri çok sayıda ihaleye çıktı.

2020’den bu yana milyonlarca liralık okçuluk malzemesi alımı, bakımı, okçuluk poligonu, okçuluk salonu gibi tesis ihaleleri yapıldı. Bu kapsamda örneğin, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Kayseri EtnoSpor ve Okçuluk Merkezi” için Mart 2020’de çıktığı ihale, 9 milyon 700 bin liraya sonuçlanmıştı.

Altındağ Belediyesi’nin, Ağustos 2020’de, “5 adet bireysel antrenman salonu, 1 adet okçuluk spor tesisi ve 1 adet sporcu fabrikası” için yaptığı ihalede ise sözleşme 23 milyon 149 bin 557 liraya imzalanmıştı.

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin Kasım 2021’de düzenlediği “binicilik ve okçuluk tesisleri” ihalesi ise 57 milyon 777 bin liraya sonuçlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Şubat 2022’de, “Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi bakım, onarım ve okçuluk yeri yapım” işi ihalesi düzenledi. İhale bedeli ise 4 milyon 140 bin lira olarak belirtilmişti.

KAMU BİNALARI VAKFIN KULLANIMINA TAHSİS EDİLMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı daha önceleri de Okçular Vakfı ile yaptığı anlaşmayla gündeme gelmişti. Çok sayıda AKP’li ismin yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan salon, vakfın kullanımına açıldığı kamuoyuna yansımıştı.

KAMU BANKALARI DA VAKIF İÇİN SPONSOR OLMUŞTU

Okçuluk Yarışması'na birçok kamu bankası ve kurumunun sponsor olduğu bilgisi eski değil. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Halk Bankası’nın sponsor olduğu yarışmalara Türk Hava Yolları (THY) ile en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu’na ait olan Turkcell de sponsor olarak yer almıştı.

AKP'li belediyelerden bedelsiz arazi kiralamalar ve milyarlarca lira değerine katkılarıyla gündeme gelen Okçular Vakfı Pazarcık'ta kurduğu "Türk Obası"nda "etkinlikler" yapıyor.

DEPREMZEDEYE 'BENİM ÇADIRIM', YANDAŞA 'HİZMET'

Belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı bağış, katkı ve ihalelerle gündeme gelen vakfın kutladığı 23 Nisan etkinliklerinde yer alan AKP'li Pazarcık Belediye Başkanın icraatları, Pazarcıklı depremzedeler tarafından "Bize gelince fırça çeken başkan yandaşa gelince kucak açıyor. Biz daha çadırlarımızı dahi toparlayamamışken bir de davetiye dağıtıyorlar. Hak değil!" denilerek tepkiye neden oldu.