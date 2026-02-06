Depremzedelere yönelik sözleri tepki çekmişti: Nagehan Alçı'dan 'TMSF işine son verdi' iddiasına yanıt

Gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından depremzedelere yönelik skandal sözlere imza attı.

Alçı, "Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş" ifadelerini kullandı.

Alçı'nın tepki çeken bu sözlerinin ardından Habertürk'teki görevine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından son verildiği iddia edildi.

"GELİŞMENİN ÜZERİNDEN 3 AY GEÇTİ"

Söz konusu iddialara ilişkin Nagehan Alçı, X hesabından açıklama yaptı.

Alçı, TMSF yönetimi ile el sıkışarak Habertürk'ten kendi isteği ile ayrıldığını ifade etti:

"Hakkımda çıkan yalan haberleri düzeltmek adına bir açıklama yapmak isterim… Ekol Tv’de sabah yayınlarına başlayınca full time başka bir kanalın programcısı haline geldiğim için Habertürk ve Ekol arasında bir tercih yapmam gerekti, bu nedenle Ekol ile anlaştıktan kısa süre sonra TMSF yönetimi ile el sıkışarak, dostça ve tazminatımı alarak Habertürk’ten ayrıldım. Bu dediğim gelişmenin üzerinden yaklaşık üç ay geçti, basit bir google taraması ile bulunabilecek bir gerçek bu ama maksat haber yapmak değil iftira ve çamur atmak!"

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı'nın depremzedelere yönelik sözlerine tepki gelmişti.

Sosyolog, Araştırmacı Semih Turan, Alçı’nın toplum psikolojisinden habersiz olduğunu söylemişti. Defne’de bulunan konteyner kentten Alçı'ya yanıt veren CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise, “Alçı, insani değerlerini yitirdiği için bu biçimde yorum yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Bank Asya'nın kredisiyle aldıkları İstanbul Çengelköy'deki boğaz manzaralı villa daha önce 19 Ağustos 2024 tarihinde 165 milyon lira değerle satışa çıkmıştı.