Depremzedelerin çileleri kalıcı oldu

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

6 Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. 11 ili etkileyen deprem bölgesinde sorunların birçoğu hâlâ çözüm bekliyor. Deprem bölgesinde incelemeler yapan Genel Sağlıkİş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, gazetemize açıklamalarda bulundu. Uğur, “Kaldırılmamış enkazlar ve süregelen yıkımlar insan sağlığını tehdit etmeye devam ederken yalnızca fiziksel değil, psikolojik problemlere de yol açmaktadır. Bilimsel yöntemlerle çalışılmaması nedeniyle çevre kirliliği de çok fazladır” dedi.

‘TÜKENMİŞLİK SENDROMU’

Sağlık çalışanlarının depremzede olduğunun unutulduğunu kaydeden Uğur, “Sağlık emekçileri ağır iş yükü altında ezilmekte, sağlıksız barınma ve çalışma koşulları sorunu devam etmekte, yetersiz sayıda personel aşırı hasta yoğunluğu altında sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. Personele yeterli psikososyal destek verilmediği gibi bir de yönetici baskıları ile tükenmişlik sendromu yaşanmaktadır” diye konuştu.

‘BİLİMSEL ÇALIŞILMALI’

Aile sağlığı merkezlerinin (ASM) fiziki koşullarının yetersiz olduğunu belirten Uğur, “Sağlık emekçileri hastalarına ulaşmada zorluk yaşamaktadır. Konteyner ASM’lerin bir kısmının sürekli yeri değişmiş, hijyenin olmaması, aşı temininde yaşanan sorunlar, aşı karşıtlığı, sık elektrik kesintileri nedeniyle aşıların haftada bir gün ASM’de yapılmaya çalışılması zorluklara neden olmaktadır” ifadelerini kullandı. Uğur şöyle konuştu: “Hasar gören veya yıkılan hastaneler hızla dayanıklı yapılar olarak inşa edilmelidir. ASM’ler kamusal kalıcı binalara taşınmalıdır. Bölgede insanca yaşam ve çalışma koşulları sağlanıp sağlık çalışanlarının ataması yapılmalıdır. Hafriyat temizliği bilimsel yöntemlerle ivedilikle sağlanmalıdır.”