Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur: Bölgede afetin izi ilk günkü gibi

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 07:24

Adıyaman’da yaptıkları çalışmayı Cumhuriyet’e değerlendiren Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, bölgede afetin izlerinin ilk günkü gibi olduğuna dikkat çekti. Uğur, “Burada bazı binaların enkazı kaldırılmış, bazıları ise harap vaziyette. Ama insanlar halen konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

İktidar tarafından 1 yıl içerisinde yurttaşların barınacağı konutların yapılacağı sözü verildiğini hatırlatan Uğur, “Afetin izleri ilk günkü gibi. Hiçbir adım atılmamış. Ama bir değişiklik olmuş. Kaldırılan enkazların olduğu bazı alanlar paravanla kapatılarak TOKİ inşaatı görüntüsü verilmiş. Arkasında inşaat başlanmayan, temeli atılmayan o boşluklar makyajlanarak TOKİ inşaatı süsü verilmiş” ifadelerini kullandı.

Uğur, “Şu anda Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi, görev yapamaz halde. 400 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kadın doğuma verildiği için yeterli sağlık hizmeti verilemiyor. Çoğu klinik tek hekimle sağlık hizmeti üretiyor” açıklaması yaptı.