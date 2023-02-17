Depremzedelerin dikkati 'sözde afetzedeyi' tutuklattı

Niğde'de kendini depremzede olarak tanıtarak vatandaşlardan para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:33
Depremzedelerin dikkati 'sözde afetzedeyi' tutuklattı
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Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.


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