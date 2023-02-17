Depremzedelerin dikkati 'sözde afetzedeyi' tutuklattı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:33

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:34

Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.