Depremzedelerin dikkati 'sözde afetzedeyi' tutuklattı
Niğde'de kendini depremzede olarak tanıtarak vatandaşlardan para topladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan depremzedeler, kendini afetzede olarak tanıtıp para isteyen H.E'den şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Yurda gelen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SUÇ KAYDI KABARIK
Şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.
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