Deprem bölgesindeki okullar kaç gün tatil edildi?

Deprem bölgesindeki 10 ilde, okulların tatil günlerinde güncellemeye gidildi. Peki, Deprem bölgesindeki okullar kaç gün tatil edildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:17
Deprem bölgesindeki okullar kaç gün tatil edildi?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 ildeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. ''Deprem bölgesindeki okullar kaç gün tatil edildi?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini anımsatarak, alınan kararla deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibariyle ara verildiğini bildirdi.

Özer, şunları söyledi:

“Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz."

 


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