Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Kavgada hayatını kaybedenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi. Peki, Derar Koca kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski HDP İlçe Başkanı Derar Koca neden öldü?

DERAR KOCA KİMDİR?

Derar Koca eski HDP Bulanık ilçe başkanıdır. 61 yaşındadır. Aslen Muşludur.

DERAR KOCA NEDEN ÖLDÜ?

Derar Koca silahlı kavgada öldürüldü. Olay, Muş'un Bulanık ilçe merkezinde dün yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açtı. Kavgada Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.