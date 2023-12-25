Derbi sonrası yolu kapattılar: Polis müdahale etti

Şırnak'ta dünkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yol kapatan grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 12:24
Derbi sonrası yolu kapattılar: Polis müdahale etti
Abone Ol google-news

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından gece saatlerinde bir grup, Silopi ilçesi 3'üncü Cadde'de toplanıp olay çıkardı.

Grubun yolu trafiğe kapatması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Grup, polislere taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı.

Ekipler de gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu. Grup, müdahale sonrası ara sokaklara kaçıp dağıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Şırnak polis Derbi havai fişek

İlgili Haberler

Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti

Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti
Mescid-i Aksa çevresinde Fiilistinlilere biber gazıyla müdahale!

Mescid-i Aksa çevresinde Fiilistinlilere biber gazıyla müdahale!
Fenerbahçe'den derbi öncesi hakem açıklaması: 'Hakem müdahalesi olmaz ise...'

Fenerbahçe'den derbi öncesi hakem açıklaması: 'Hakem müdahalesi olmaz ise...'

En Çok Okunan Haberler