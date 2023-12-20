Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:27

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:27

Mersin’den Adana’ya doğru yolan çıkan DEM Parti üyeleri, parti binası önünde toplandı.

Kaldırımda açıklama yapmak isteyen partililere polis ekipleri, buna izinleri olmadığını söyleyerek müdahale etti.

Müdahalenin ardından partililer dağıldı.