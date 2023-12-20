Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti

Adana’da basın açıklaması yapmak isteyen DEM Parti üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:27
Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti
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Mersin’den Adana’ya doğru yolan çıkan DEM Parti üyeleri, parti binası önünde toplandı.

Kaldırımda açıklama yapmak isteyen partililere polis ekipleri, buna izinleri olmadığını söyleyerek müdahale etti.

Müdahalenin ardından partililer dağıldı.


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