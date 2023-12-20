Basın açıklaması yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti
Adana’da basın açıklaması yapmak isteyen DEM Parti üyelerine polis ekipleri müdahale etti.
Mersin’den Adana’ya doğru yolan çıkan DEM Parti üyeleri, parti binası önünde toplandı.
Kaldırımda açıklama yapmak isteyen partililere polis ekipleri, buna izinleri olmadığını söyleyerek müdahale etti.
Müdahalenin ardından partililer dağıldı.
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