Dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eriyen karlardan dolayı suyla dolan dere yatağına düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:27
Dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuk aranıyor
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İlçeye bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O., tarım arazisinde çalışan ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düştü.

Köylülerle yaptıkları aramada çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, derede kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.


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