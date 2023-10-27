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Dere yatağında bulunan cesede ilişkin yeni gelişme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında bir gencin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:10
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İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.H. (24) ile ağabeyi M.H. (30) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar "kasten adam öldürme" suçlamasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen zanlıların ilk ifadelerinde, ölü bulunan Anıl Alperen Yılmaz'ın işyerlerine gelerek sürekli haraç istediğini, tehdit edilmeye dayanamadıkları için bıçakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan zanlıların cinayeti tamirci dükkanlarında işledikleri, daha sonra dere yatağına götürüp attıkları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında 15 Ekim'de ağız, el ve ayakları bağlı, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın cesedi bulunmuş, olayla ilgili iki kardeş gözaltına alınmıştı.


Denizli ceset bıçak

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