Cesetleri inşaatın temelinde bulunmuştu... Sancaktepe'de 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu açıklandı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 08:05

Güncelleme: 09.10.2023 - 08:06

2 Ekim günü saat 21.00 sıralarında evden çıkan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerden bir daha haber alınamamıştı. Arama çalışmalarının ardından kayıp 3 çocuğun aynı mahalledeki bir inşaatın su dolu temelinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık konuyla ilgili bilirkişi raporu istedi.

NTV'nin haberine göre; bilirkişi raporunda Sancaktepe belediyesi görevlilerini kusurlu buldu.

Soruşturmayla ilgili açıklama yapan Başsavcılık, "Uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edilecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, suyun tahliyesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce çıkarılmıştı. Cesetlerin, kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.