Derede erkek cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarihi Taş Köprü yakınında Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:52
Derede erkek cesedi bulundu
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Olay 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Mezopotamya Mahallesinde bulunan tarihi Taş Köprü (Dunaysır Köprüsü) yakınında Zergan Deresi'nde bir erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler cesedi dereden çıkararak ambulansa bindirdi. Cesedin kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Köprüde emniyet şeridi çeken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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