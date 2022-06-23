Dereden gelen beyaz sıvı İzmit Körfezi'ne aktı
Kocaeli'de sahilde sabah saatlerinde beyaz tabaka oluştu. Yapışkan olduğu görülen sıvının, dereden denize aktığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde Değirmendere sahiline beyaz renkte sıvı aktığını gördü. Sahile inen Yılmaz, eliyle kontrol ettiğini sıvının yapışkan olduğunu fark edince durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Dereden geldiği belirlenen ve numune alınan sıvının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
"4 SAATTİR AKIYOR"
Turgay Yılmaz,
"Sabah uyandığımızda sahile beyaz sıvı aktığını gördük. Ne olduğunu tespit etmek
amacıyla elimizle kontrol yaptık. Sıvıya dokunduğumuzda yapışkan olduğunu fark
ettik. Önce belediyeyi aradık, ardından sahil güvenliğe bilgi verdik. Ekipler
gelip numune aldılar. 4 saattir akıyor. Sabah 9 buçuk da başladı, bu saate kadar
hala salınım devam ediyor. Dere yatağından geliyor. Kolluk kuvvetleri olay
yerine tespit amaçlı gittiler, onlardan haber bekliyoruz" dedi.
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