Dereye giren 2 kardeş boğuldu

Ağrı'da serinlemek için dereye giren Berat (15) ile kardeşi Berkay Köse (13), iş makinelerinin kum aldığı bölgede boğuldu.

DHA
02 Ekim 2022 Pazar, 18:05
Dereye giren 2 kardeş boğuldu
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Olay, saat 14.30 sıralarında Fırat Mahallesi Suçatağı mevkinde meydana geldi. İlhan ile Alev Köse çiftinin 3 çocuğundan 2'si olan Berat ve Berkay, serinlemek için mahalleden geçen Şeyran Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra 2 kardeş, iş makinelerinin kum aldığı noktada çırpınmaya başladı. Dere yatağındaki 2 metrelik çukurda çırpınan 2 kardeşi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bir süre sonra 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Ağrı dere

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