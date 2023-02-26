Deri bölümünde tartışma bu kez 'arkadaş' ilanı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Cumhuriyet; Türkiye’de yalnızca Ege Üniversitesi’nde bulunan Deri Mühendisliği bölümünün başkan yardımcısı Buğra Ocak ile diğer bölüm başkan yardımcısı Gökhan Zengin’in eşi Candaş Adıgüzel Zengin’in, ilanda yalnızca kendi akademik çalışmalarına işaret eden şartlarla profesör kadrosuna geçirildiğini gündeme getirdi.

Söz konusu olayın ise bölümdeki son olay olmadığı ortaya çıktı. Ege Üniversitesi, bölüme yönelik 1 doçent kadrosu için 21 Aralık’ta ilana çıktı. İlanda, kadro için “deri mühendisliği alanında çevresel etki, ölçme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak” şartı koşuldu.

DOKTORA TEZİYLE UYUŞTU

Ancak söz konusu şartın, YÖK’ün yönetmeliğe eklediği “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmüne karşın doğrudan bir kişiyi tanımladığı iddia edildi.

Halihazırda Uşak Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Eylem Kılıç’ın “Deri endüstrisi arıtma çamurlarından kromun oksidatif yöntemle geri kazanılması ve çevresel etkisinin yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezi ve çalışmalarının söz konusu şartla uyuşması üzerine konu hem YÖK’e hem yargıya taşındı.

BAŞVURUP, BAŞARISIZ OLDU

Özel şart nedeniyle bölümde görev yapan iki akademisyen kadroya başvuramazken, Kılıç kadroya başvuru yapan tek isim oldu. Kadroyla ilgili süreç ise devam ediyor. Kılıç’ın, bir yıl önce açılan ve özel şart belirtilmeyen kadroya başvurduğu ancak başarısız olduğu öğrenilirken, “bölüm başkanı, başkan yardımcısı ve eşinin arkadaşı olması nedeniyle şartın ilana eklendiği” iddia edildi.