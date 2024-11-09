Ders kitaplarındaki Atatürk portresinin aslı, Anıtkabir'de sergilenecek
Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarındaki Atatürk portresinin orijinali, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nden '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar Anıtkabir'de sergilenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan Atatürk portresinin orijinali, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi.
ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK
Atatürk'ün portresi, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nden '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi'nde Anıtkabir'de tüm ziyaretçilere açık olacak.
Öğrenciler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, Anıtkabir ziyaretlerinde Atatürk portresini görme fırsatı bulacak.
Etiketler: #Atatürk portresi #Atatürk #Anıtkabir
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