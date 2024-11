Büyük insan Atatürk

09 Kasım 2024 Cumartesi

Her toplumun kendi toplumsal birikimine ve insanlığın mirasına yeni yöntemler, hedefler, örgütlenmeler katarak büyür insanlık.

İnsanlığı büyüten, tarihin her döneminde, dünyanın her yerinde, yaşamın her alanında sürdürülen özgürlük savaşımlarıdır.

Özgürlük savaşımlarını başarıya ulaştırmak için sürekli atılımda bulunan öncüleri vardır.

Böyle olmasaydı insanlığın özgürlük savaşımı sürdürülemezdi.

BÜYÜK İNSAN

Toplumlar, büyük insanlarıyla, büyük önderleriyle vardır.

“Biz, Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda, Batı emperyalistlerinin, güçleri ve bilinen araçlarıyla, Türk milletini, emperyalizme araç olarak kullanmak istemelerine engel oluyoruz. Bununla, bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz” diyen Mustafa Kemal Atatürk, bir büyük insandır.

Mustafa Kemal Atatürk adı, insanlığın toplumsal direnişinin ve belleğinin 20. yüzyıl Anadolu’sunda bayraklaşan simgesidir.

ULUSAL KURTULUŞTAN CUMHURİYETE, DEVRİMLERE

Düşündüklerini hayata geçirmenin ustası olan Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdikleriyle uyuyan, kimliksizleştirilen, köleleştirilmek istenen bir ulusu; uyandıran, özgürlüğe kavuşturan ve bu ulusun bağımsız devletini kurarak onu onurlu geleceğe yönlendiren bir önder oldu.

Yurt sevgisine bilgisini, doğru önderlik ve örgütleme anlayışıyla sürdürdüğü savaşımına uzağı görebilme ve kararlılığını katarak büyüdü.

O, Türk ulusunun yeniden yaratıcısı olurken gerçekleştirdiği ulusal kurtuluşla, kurduğu Cumhuriyetle ve sürekli devrimciliğiyle emperyalizmin zulmü altında inleyen tüm Doğu halklarının kurtuluş meşalesini yakan büyük devrimcisi oldu.

BUGÜNÜN YOLU

Çağa damgasını vurmuş bir öndere sahip olmanın onuru ve kıvancıyla başı dik yaşaması gereken insanların, ne yazık ki yıllardır izlenen politikalarla bataklığa sürüklenmesi, tüm değerlerinin olduğu gibi Atatürk’ün düşüncelerinin ve gerçekleştirdiklerinin de zihinlerinden silinip atılması gibi aşağılatıcı gerçeklik yaşanıyor ülkemizde.

Bu gerçeklik, onu anlayan, onun değerinin bilincinde olan ve ona, devrimlerine karşı izlenen politikalar ve uygulamalarla yıllardır baskı altında tutulan, ezilen insanları daha bir kamçılamalıdır.

İşbirlikçi politikalar izleyen siyasetçilerin, işbirlikçi medyanın, rezil aydınların, emperyalist odaklardan beslenen çeşitli örgütlerin etkilediği insanları içinde bulundukları kıskaçtan kurtarmak için gereken gücümüzün olduğuna inanmalıyız.

Bu güç, toprağımızın Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük insanı yaratan gizil güçtür.

Onun düşünceleri, önderliği, örgütleyiciliği karşımıza dikilen belalardan kurtulmamız için izlenmesi gereken yolu apaçık gösteriyor.

Bu yol, azim ve kararlılıkla emperyalist kuşatmalara, dayatmalara karşı çıkılması ve bağımsızlık temelinde, insan onuruna yakışır, laik, ulusal değerlerinin bilincinde olan ve onları yücelten, halktan yana, devrimci Cumhuriyetin savunulması yoludur.

İNSAN OLMA SORUMLULUĞU

Zaman, Türk ulusunun yeniden yaratıcısı, büyük devrimcisi olan, “Başlattığımız devrim bir an bile durmayacaktır” diyen büyük insan Atatürk’ün düşünceleri ve eylemleri doğrultusunda davranma ve onun emanetine sahip çıkma zamanıdır.

Bir ulusun uyanışını ve bağımsızlık temelinde yükselen Cumhuriyetimizi kurup bize emanet eden bir büyük insanın gerçekleştirdiklerini adım adım yok etmeye çalışanlara karşı onu sahiplenmek, onun emanetini geleceğe taşımak aynı zamanda insan olma sorumluluğudur.