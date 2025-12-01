'#Dersolsun – Cumhuriyet 101' projesine Felis’ten çifte ödül

Reklam ve iletişim sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan Felis Ödülleri, yıl boyunca markaların, ajansların ve medya kuruluşlarının ürettiği yaratıcı işleri değerlendiriyor. Bu yıl ise özellikle toplumsal faydayı dijital yaratıcılıkla buluşturan projeler öne çıktı.

Ogilvy 4129’un hayata geçirdiği proje, hem Integrated Felis hem de PR Felis kategorilerinde Büyük Ödül kazanarak gecenin öne çıkan çalışmalarından biri haline geldi.

“DERS” NİTELİĞİNDE PROJE

Ogilvy 4129’un ödüle uzanan “Dersolsun – Cumhuriyet 101” çalışması, Cumhuriyet gazetesinin köklü gazetecilik geleneğini dijital çağın araçlarıyla yeniden yorumlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Proje; sesli gazete formatları, multimedya içerikler ve erişilebilirlik çözümleri üzerinden, gazetecilik pratiğinin güncel mecralara taşınmasını amaçlıyor.

Cumhuriyet’in 101 yıllık habercilik birikimini yeni nesil tüketim alışkanlıklarıyla buluşturan proje, jüri tarafından “hem gazeteciliğe hem de toplumsal bilince katkı sunan güçlü bir anlatı” olarak değerlendirildi.

DİJİTAL ÇAĞIN HABERCİLİĞİNE ÖRNEK OLDU

Ogilvy 4129’un bu başarısı, reklam sektöründe markaların toplumsal fayda odaklı projelerle daha görünür ve etkili bir iletişim kurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Felis jürisi, projenin “yaratıcı, cesur ve gazetecilik için yol gösterici” bir çalışma olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesi ise bu ödülle, dijitalleşen medya dünyasında yenilikçi adımlar atmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.