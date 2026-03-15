Dervişoğlu'ndan iktidara Batman'dan çağrı: 'Artık yoruldular, istifa etsinler'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ramazan ayı kapsamında düzenlediği Güneydoğu Anadolu iftar programları çerçevesinde partisinin Batman İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Dervişoğlu’nu parti binası önünde toplanan kalabalık karşıladı.

Ziyaret sırasında partililere hitap eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, bölge ziyaretlerinin amacının halkın sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, “Genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle birlikte bugün Batman’dayız. Dört gündür bölgedeyim. Van’dan başlayan, Muş ve Bitlis’te devam eden, Hakkari ve Şırnak’a uzanan bu seyahatimiz Batman’la sürüyor. Batman’dan sonra Diyarbakır’a geçeceğiz. Diyarbakır’da da bir şehit ailesiyle iftar yapacağız” dedi.

Bölgedeki ziyaretlerinde teşkilatlarla, kanaat önderleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Dervişoğlu, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının yalnızca sorunları tespit etmek olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Sorunların yanında çözüm önerilerini de ortak akılla geliştirmeye çalışıyoruz. Herkesin sahada olup halkı dinlemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ramazan ayının son günlerine girildiğini hatırlatan Dervişoğlu, Kadir Gecesi ve yaklaşan bayram dolayısıyla yurttaşların bayramını kutlayarak “Bayramın bayram tadında yaşandığı günler diliyorum. Çünkü bugün ülkemizde bayramı bayram gibi yaşayamayan insanlar da var. İnşallah kaynayan tencerelerin olduğu, sofraların bereketle dolduğu, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı günleri birlikte görürüz” dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE KARŞI DEĞİLİM'

Gazetecilerin açılım sürecine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu, terörle mücadele konusunda net bir duruşlarının bulunduğunu söyledi.

“Ben ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine karşı değilim. Teröre elbette herkesin mesafesi olması gerekir. Terörle mücadele ile ilgili görüşlerimizi bugüne kadar her yerde ifade ettik. Ankara’da başka, Batman’da başka konuşacak değilim” diyen Dervişoğlu, sürecin yürütülme biçimini ise eleştirdi. Dervişoğlu, “Bir terör örgütünün yönlendirmesiyle yürütülen bir sürecin ülkemize fayda getireceğine inanmıyorum. Komisyon raporu hazırlandı ve Meclis’te bazı yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi gerektiği söyleniyor. Bu süreçte Meclis’e de bir sorumluluk yükleniyor” ifadelerini kullandı.

'BU BÖLGEDE SESSİZ TANIKLARIMIZ VAR'

Sürecin şeffaf yürütülmediğini savunan Dervişoğlu, kurulan komisyonun vatandaşın sorunlarını ele almadığını kaydetti.

“Bir sorunun çözümü için bir komisyon toplandı. Biz o komisyona katılmadık ama orada nelerin konuşulduğunu biliyoruz. Vatandaşın sorunlarıyla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı” diyen Dervişoğlu, “Türkiye’nin tartışılmaz değerlerinin tartışmaya açıldığı bir ortamda vatandaşın gerçek sorunlarının konuşulması kolay değildir” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye” başlığı altında terör örgütüyle ilgili başlıkların ele alındığını belirten Dervişoğlu, bölgede şehitlerin anısının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, “Bu bölgede sessiz tanıklarımız var. Duvarlarda resimleri asılı şehitlerimiz var. Elbette bu bölgede huzurlu bir hayat olsun istiyoruz. Ama terörün sorumlusu burada yaşayan insanlar değildir” ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR HERKESİ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ YAPIYOR'

Dervişoğlu, konuşmasında iktidarın politikalarını da sert sözlerle eleştirdi. Gençlerin fırsat eşitliğinden uzaklaştığını kaydeden Dervişoğlu, mülakat sistemini örnek göstererek “Bugün gençler kendilerini hangi alanda eşit hissediyor? Bu iktidarın eskimişliği, köhnemişliği ve yorgunluğu iktidara mensup olmayan herkesi ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürüyor. Çocuklarımızı okutuyoruz ama mülakat sistemine kurban veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin huzura ve refaha ihtiyacı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “Toplumun vicdanını yaralayacak adımlar atılmamalıdır. Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin ülkenin menfaatine kararlar alabilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

'BOP'UN AŞAMALARINDAN BİRİ'

İsrail-İran gerilimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, bölgedeki çatışmaların Türkiye’yi de etkilediğini söyledi.

“Türkiye topraklarının üzerinden başka hedeflere yönelen füzelerin geçtiğine şahit oluyoruz. Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomik olarak bize yansıyacağı da ortada” diyen Dervişoğlu, Ortadoğu’daki gelişmeleri “Büyük Ortadoğu Projesi’nin aşamalarından biri” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Bizi ayakta tutan değerlerimiz var: milli kimliğimiz, üniter devlet yapımız ve Cumhuriyetimiz. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışıyla bölgenin ve dünyanın barışından yana bir milletiz” dedi.

'MİLLETİN ÖNÜNÜ AÇMALILAR'

Konuşmasının sonunda ekonomik tabloya değinen Dervişoğlu, iktidara istifa çağrısı yaptı.

“Dünyada gıda enflasyonu yüzde 40 civarındayken Türkiye’de yüzde 700’leri aşan oranlar görüldü. Bu yanlış yönetimin sonucudur” diyen Dervişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu iktidar artık yorulmuştur, eskimiştir. Millet bunu görüyor. Eğer işlerini yapamadıklarını kabul ediyorlarsa milletin önünü açmaları gerekir. Kastettiğim şey istifadır.”