Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan evli mi?

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan 9 Ekim 1987, yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çayırgan'ın ailesi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

DERYA ÇAYIRGAN'IN KARİYERİ VE HAYATI

Çayırgan, Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta libero olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT kulüplerinde forma giydi.

MEN CEZASI

Derya Çayırgan, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası almıştır.

DERYA ÇAYIRGAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

DERYA ÇAYIRGAN EVLİ Mİ?

Derya Çayırgan'ın evli değildir.