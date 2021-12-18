Hızlı yağ yakmaya yardımcı: Detoks diyeti nedir? Nasıl yapılır?

Son yıllarda 'detoks diyetleri', sosyal medyanın etkisiyle her zamankinden daha popüler hale geldi. Detoks, kanımızı arındırması, zararlı toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırması ve kilo vermeye yardımcı oluşu ile biliniyor. Peki, detoks nedir? Detoks diyeti nasıl yapılır? Detoks diyetinde nelere dikkat edilmelidir?

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00
Hızlı yağ yakmaya yardımcı: Detoks diyeti nedir? Nasıl yapılır?
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Zaman içerisinde yediğimiz besinlerden ve çevresel etkenlerden dolayı vücudumuzdaki toksinler birikir. Toksinler vücudu duyarlı kılan ve sağlığı bozan maddelerdir. Vücutta toksin artışı bağışıklık sisteminin zayıflaması, hızla kilo alımı, halsizlik, cilt dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Peki, yaşam koşulları nedeniyle sürekli olarak maruz kaldığımız, vücudumuz da biriken toksinler ve fazla kilolardan kurtulmak için doğru ve hızlı yağ yakmayı sağlayan detoks diyeti nasıl olmalı?

SAĞLIKLI BİR DÜZENİN ALT YAPISI

Detoks diyetleri, çoğunlukla zararlı bileşikleri vücudumuzdan atmak üzere tasarlanan kısa süreli diyet programlarıdır. Vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak olarak da tanımlanabilir. Bu alt yapıyı oluşturmak için toksinlerden arındırma programlarına ihtiyaç vardır. Toksinleri temizlemenin yolu da antioksidan almaktan geçer. Tipik bir detoks diyeti, bir süre oruç tutmayı ve ardından katı bir meyve/ sebze suyu ve bol su tüketimini içerir. Bazen detokslar şifalı bitkileri, çayları ve takviyeleri de içerebilir.

Detoks sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

  • Öğün sayısını artırmak

  • Bol bol su içmek

  • Kafein ve alkol içeren içeceklerden uzak durmak veya azaltmak

  • Uyku düzeni oluşturmak

  • Çok tuzlu yemekten kaçınmak

  • Yürüyüş yapmak

  • C ve B vitamini almak veya bu bakımdan yüksek besinleri tercih etmek

  • Bol bol taze meyve tüketmek

  • Mevsim sebzelerini tüketmeye özen göstermek

  • Gün içerisinde en az 2 su bardağı süt, yoğurt, ayran veya kefir tüketmeye özen göstermek

1 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI ÖNERİSİ

Kahvaltı: Özellikle C vitamini içeren meyvelerden oluşan sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 adet orta boy meyve

Öğle: sebzelerden oluşan sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 porsiyon meyve, beyaz çay

Akşam: meyve ve kuruyemiş içeren sıvı detoks içeceği

Ara öğün: 1 adet meyve

Sebze ve meyvelerden oluşan bazı detoks içecekleri için kombinasyon önerileri ise şöyle:

  • Salatalık ve nane

  • Maydanoz ve limon

  • Limon ve zencefil

  • Elma, nane, tarçın ve yeşil çay

  • Limon ve kırmızıbiber

  • Karpuz, salatalık, nane ve limon

  • Misket limonu, nane yaprağı ve marketlerde dilimlenmiş satılan hindistan cevizi

  • Armut ve greyfurt

  • Limon, nane ve ahududu

  • Çilek, limon ve kivi

EDİTÖR NOTU: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tedavi ve sonuç için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.


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