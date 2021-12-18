Hızlı yağ yakmaya yardımcı: Detoks diyeti nedir? Nasıl yapılır?
Son yıllarda 'detoks diyetleri', sosyal medyanın etkisiyle her zamankinden daha popüler hale geldi. Detoks, kanımızı arındırması, zararlı toksinleri vücudumuzdan uzaklaştırması ve kilo vermeye yardımcı oluşu ile biliniyor. Peki, detoks nedir? Detoks diyeti nasıl yapılır? Detoks diyetinde nelere dikkat edilmelidir?
Zaman içerisinde yediğimiz besinlerden ve çevresel etkenlerden dolayı vücudumuzdaki toksinler birikir. Toksinler vücudu duyarlı kılan ve sağlığı bozan maddelerdir. Vücutta toksin artışı bağışıklık sisteminin zayıflaması, hızla kilo alımı, halsizlik, cilt dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.
Peki, yaşam koşulları nedeniyle sürekli olarak maruz kaldığımız, vücudumuz da biriken toksinler ve fazla kilolardan kurtulmak için doğru ve hızlı yağ yakmayı sağlayan detoks diyeti nasıl olmalı?
SAĞLIKLI BİR DÜZENİN ALT YAPISI
Detoks diyetleri, çoğunlukla zararlı bileşikleri vücudumuzdan atmak üzere tasarlanan kısa süreli diyet programlarıdır. Vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak olarak da tanımlanabilir. Bu alt yapıyı oluşturmak için toksinlerden arındırma programlarına ihtiyaç vardır. Toksinleri temizlemenin yolu da antioksidan almaktan geçer. Tipik bir detoks diyeti, bir süre oruç tutmayı ve ardından katı bir meyve/ sebze suyu ve bol su tüketimini içerir. Bazen detokslar şifalı bitkileri, çayları ve takviyeleri de içerebilir.
Detoks sırasında dikkat edilmesi gerekenler:
- Öğün sayısını artırmak
Bol bol su içmek
Kafein ve alkol içeren içeceklerden uzak durmak veya azaltmak
Uyku düzeni oluşturmak
Çok tuzlu yemekten kaçınmak
Yürüyüş yapmak
C ve B vitamini almak veya bu bakımdan yüksek besinleri tercih etmek
Bol bol taze meyve tüketmek
Mevsim sebzelerini tüketmeye özen göstermek
Gün içerisinde en az 2 su bardağı süt, yoğurt, ayran veya kefir tüketmeye özen göstermek
1 GÜNLÜK DETOKS PROGRAMI ÖNERİSİ
Kahvaltı: Özellikle C vitamini içeren meyvelerden oluşan sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 adet orta boy meyve
Öğle: sebzelerden oluşan sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 porsiyon meyve, beyaz çay
Akşam: meyve ve kuruyemiş içeren sıvı detoks içeceği
Ara öğün: 1 adet meyve
Sebze ve meyvelerden oluşan bazı detoks içecekleri için kombinasyon önerileri ise şöyle:
Salatalık ve nane
Maydanoz ve limon
Limon ve zencefil
Elma, nane, tarçın ve yeşil çay
Limon ve kırmızıbiber
Karpuz, salatalık, nane ve limon
Misket limonu, nane yaprağı ve marketlerde dilimlenmiş satılan hindistan cevizi
Armut ve greyfurt
Limon, nane ve ahududu
Çilek, limon ve kivi
EDİTÖR NOTU: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tedavi ve sonuç için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.
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