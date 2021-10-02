DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'dan 'İstanbul Sözleşmesi' maskesine müdahale

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Üniversite yönetiminde yaptığı usulsüz atamalar Sayıştay raporuna takılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar, bu kez de geçen hafta mezuniyet töreninde katılan öğrencilerin “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske taktıkları gerekçesiyle Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Akpolat’ı dekanlık görevinden istifa ettirdi. Edinilen bilgiye göre Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Hotar, öğrencilerin eylem yapmasını “engelleyemediği” için Akpolat’ın istifa etmesini istedi. Akpolat, dekanlık görevinden istifa ederek izne ayrıldı.

SAYIŞTAY’A HESAP VERMEDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sayış-tay’ın 2020 denetim raporunda 20 ayrı usulsüzlük yer aldı. Üniversite yönetiminin, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakarak “hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediğini” tespit eden Sayıştay uzmanları, onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük saptadı. Raporda, 11 şube müdürü kadrosunda görev yapan müdürlerinin sınavsız atandığı, atamalarda “sınıflandırma, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulmadına dikkat çekildi.