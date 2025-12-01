Dev Emekli-Sen Samsun Şubesi: Bir avuç zengin için değil, 'emekçi ve emekli için bütçe' şiarıyla alanlardayız

Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Samsun Şubesi üyeleri, toplu sözleşme hakkı, parasız sağlık hizmeti ve insanca yaşam talepleriyle Atakum’da alanlara çıktı. Vedat Türkali Eğitim, Kültür ve Eğlence Merkezi önünden başlayan yürüyüş CityMall önünde yapılan basın açıklamasıyla tamamlandı.

"İNTİBAK YASASININ İVEDİLİKLE ÇIKARILMASI İÇİN ALANLARDAYIZ"

Basın açıklamasını okuyan Atakum Şube Sekreteri Osman Yıldırım, şunları kaydetti:

"Halkın hakları mücadelesi ile emekli hakları mücadelesi ayrılmaz bir parçadır. Kol kola giren işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler, çocuklar halk olur. Halk, sömürücüleri sırtından atacak kuvvete yan yana gelerek erişir. Bunun için örgütlenmek, karşı koymak ve düşmanın gücünden çekinmemek gerekir. Bazen değişimi başlatanlar büyük kahramanlar değil, sessiz sıradan insanların cesaretidir.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü bugünlerde bir avuç zengin için değil, emekçi ve emekli için bütçe şiarıyla alanlardayız. 2026 bütçesinde SSK’ya ayrılan payın emeklilerin onurlu ve insanca yaşamına uygun oranlara erişmesi için mücadele ediyoruz. Aylık bağlama oranının 2008 öncesindeki seviyesine getirilmesi, intibak yasasının ivedilikle çıkarılması için alanlardayız."

"ASGARİ YAŞAMA MAHKUM OLMAYACAĞIZ"

Yıldırım, sendikal hakların anayasal güvence altına alınmasını talep ederek, "Çağdaş toplumun olmazsa olmazı olan örgütlenme hakkı kapsamında emekli sendikalarının anayasal teminat altına alınması ve yeni Emekli Yasası ve Emekli Sendika Yasası için birleşik mücadele kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

Yıldırım, resmi enflasyon verileri ve görüşmeleri TBMM'de devam eden 2026 yılı bütçesine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Barınma hakkı için TÜİK’in yalanına, bütçenin soygununa karşı alanlardayız. Emeklileri ve tüm ezilenleri dayanışmaya davet ediyoruz. Asgari yaşama mahkum olmayacağız. Orta ve uzun vadeli kazanım hedeflerinin yanı sıra 20 yılda kaybettiğimiz haklar için güncel mücadeleyi çarşıda, pazarda, sokakta, alanda geri kazanma iradesini ilan ediyoruz.

Biz emekliler artık içine düştüğümüz yanılgılardan, sermaye yanlısı politikalardan ve biz emekliler kendi çıkarları için yasa yapanlardan medet beklemeyeceğiz. Seçimlerde oy deposu olmayacağımızın bilincindeyiz."