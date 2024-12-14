Dev giyim mağazasına karşı hukuk savaşı: Mahkemenin şirket lehine kararını üst mahkemeye taşıdı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:06

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:06

Fransa merkezli dev giyim ve malzeme şirketi Decathlon'un Kocaeli İzmit ile İstanbul Bayrampaşa şubelerinde, 6 Haziran 2016'dan 25 Nisan 2022'ye kadar yaklaşık 6 yıl boyunca operasyon lideri olarak çalışan Mehmet İşler, yıllarca çalıştığı şirketin İzmit şubesinde fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, kıdemine göre düşük maaş ödemesi yapıldığını ve işçiler arasında eşit davranma ilkesine aykırı davranılarak kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia ederek iş akdini feshetti.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Kıdem tazminatı ve fazla çalışmaya ilişkin haklarını almak için hukuk savaşı başlatan Mehmet İşler, avukatı aracılığıyla Kocaeli 10. İş Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

Decathlon'un avukatı, mahkemeye verdiği cevap dilekçesiyle davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen İşler, ret kararının kaldırılması için üst mahkemeye başvurdu.

Ret kararını bozan üst mahkeme, davanın açılması için dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

MAHKEME ŞİRKET LEHİNE KARAR VERDİ

Üst mahkemenin ret kararını bozması üzerine açılan davada mahkeme, İşler'in çalışma süresi boyunca kıdem tazminatının tespit edilmesi için bilirkişi atadı.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda İşler'e, 63 bin 848 TL kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, tanık anlatımlarına karşın, "Davacı Mehmet İşler fazla mesai yaptığını ve ayrımcılık yapıldığını ispatlayamamıştır" şeklinde değerlendirme yaptı.

İş yerinin sunduğu bordroları dikkate alan mahkeme, 'ödenmesi gereken fazla mesai ücretlerinin ödendiğine' karar vererek, kıdem tazminatı ve fazla mesai taleplerinin reddine karar verdi.

DAVAYI ÜST MAHKEMEYE TAŞIDI

İşler'in avukatı, davayı üst mahkemeye taşıdı. Avukatın üst mahkemeye sunduğu dilekçede fazla mesai saatlerinin mağaza müdürü tarafından puantaja eksik girildiği, müvekkilinin iş yerinde kullandığı bilgisayarın log kayıtlarının incelenmesi durumunda bunun tespit edilebileceğini belirterek, yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep etti.

Şirket avukatı ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçelerinde şirketin borçlu olmadığını, Mehmet İşler'in ücret ayrımcılığına maruz kalmadığını ve fazla mesai ücretlerinin ödendiğini savundu.