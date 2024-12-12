Mahkemeden iptal kararı... Marmaris Belediyesi’nden 'Sinpaş' açıklaması!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:33

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:37

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etmesinin ardından Marmaris Belediyesi, toplam 33 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

"İNŞAAT FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTUR"

Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Muğla 3. İdare Mahkemesinin 19.11.2024 tarih ve 2024/2282 karar nolu kararı ile dava konusu İlçemiz İçmeler Mahallesi 2518 parsel nolu taşınmaza ilişkin olarak Sinpaş GYO A.Ş. adına düzenlenen; 28/10/2021 tarih ve 04/01/2022 tarihli 1. Etap ve 2. Etap kısımlarını kapsayan toplam 17 adet yapı ruhsatı idaremizce iptal edilmiştir. İlgili mahkeme kararı gereğince iptal edilen 17 adet yapı ruhsatları ile birlikte mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen bu ruhsatlara esas düzenlenen 08/01/2024 tarihli toplam 16 adet tadilat yapı ruhsatları da esas yapı ruhsatlarının iptal edilmiş olması nedeniyle, işlemin esasını ve dayanağını teşkil eden ruhsatların iptali sonrası kadük ve hükümsüz duruma düşmüş ve toplam 33 adet yapı ruhsatı Belediye Başkanlığımızca iptal edilmiştir. Söz konusu yapı ruhsatlarının iptal edilmesi sonucunda ruhsatsız ve kaçak duruma düşen toplam 209.610 m2’lik inşaat alanlı yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddeleri gereğince yapı tatil zaptı ile birlikte mühürlenmek suretiyle iptali gerçekleştirilen 33 adet yapı ruhsatına esas 1. Etap ve 2. Etap kısımlarını kapsayan yapılardaki inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu süreçten sonra yasa gereği tesis edilmesi gereken idari işlemler yasal süreleri içerisinde tesis edilecektir.”