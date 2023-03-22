Dev kaya parçası yola düştü: Ulaşım aksadı!
Bitlis-Tatvan kara yolu, düşen dev kaya nedeniyle kapatıldı. Ekiplerin, çalışmasıyla yol temizlenip, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Bitlis'te etkili olan yağışın ardından öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında dev bir kaya parçası yerinden koptu.
YOL ULAŞIMA KAPATILDI
Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.
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