Dev kaya parçası yola düştü: Ulaşım aksadı!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:18

Bitlis'te etkili olan yağışın ardından öğle saatlerinde Bitlis-Tatvan kara yolunun kenarında dev bir kaya parçası yerinden koptu.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Dev kaya yol kenarına düşerken, bazı parçalar da yola savruldu. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Yol ulaşıma kapatılırken, bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.