24.12.2025 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'asgari ücret' çıkışı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahkûm etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Asgari ücrete yapılan zam oranına tepki gösteren Babacan, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahkûm etmek demektir. Türkiye, faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi. Yazıklar olsun. Kaç kere söyledik? ‘Geçen seneden işçimizin yüzde on beş alacağı var’ dedik. ‘Bu yılın enflasyonu en az yüzde otuz olacak’ dedik. ‘Yüzde beş büyümeden pay almak işçimizin hakkıdır’ dedik. ‘Toplamda yüzde ellinin altında bir zam, asgari ücretliye zulümdür’ dedik. Anlamadılar, anlamıyorlar.”

