DEVA Partisi’nden saldırı açıklaması

16 Nisan 2022 Cumartesi, 13:27

DEVA Partisi’nin Malatya’daki Pütürge ilçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin düzenlenen yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınandı, ve saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması çağrısı yapıldı.

"DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

DEVA Partisi’nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Saldırıcı sonucunda ilçe binamızın camları kırılmış, bazı demirbaş eşyaları zarar görmüştür. İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz” denildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün (15 Nisan) partilerinin Malatya'nın Pütürge ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.