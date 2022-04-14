Ali Babacan duyurdu: Türkiye’de bir ilk olacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önce güven inşa edeceklerini belirterek, "Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz. Türkiye’de bunu bizden başka yapan yok" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katılmak içi Bursa’ya geldi. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Partisinin açıklayacağı eylem planının Türkiye’de ilk olacağını belirten Babacan, "Çok çalışmak zorundayız ama aynı zamanda doğru çalışmak zorundayız. Güven oluşturmak zorundayız. Bu ülkenin başarısının temelinde güven var. Önce güveni inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. Türkiye’de bunu bizden başka yapan yok. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz." diye konuştu.
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