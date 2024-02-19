Gelecek Partisi'nde toplu istifa: MHP'ye katıldılar

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç ve tüm parti yöneticileri ile üyeler, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:14
Gelecek Partisi'nde toplu istifa: MHP'ye katıldılar
Abone Ol google-news

Bolu’da Gelecek Partisi'nin tüm yönetim kadrosu ve üyeleri toplu halde istifa etti.

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, Merkez ilçe Başkanı Sefer Gülen, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen ile Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu ile il ve ilçe yönetimi toplu halde partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Göz Atın
Bakanlık tarafından görevden alınmıştı... Eski belediye başkanı CHP’den istifa etti!

Bakanlık tarafından görevden alınmıştı... Eski belediye başkanı CHP’den istifa etti!
Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları

Lütfü Savaş Hatay’daki deprem anmasına yuhalandı: ‘İstifa’ sloganları

MHP Bolu İl Başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile partililer katıldı.

3.5 yıl sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini belirten Özkan Güneç, "Gördüğüm lüzum üzerine 3.5 yıl boyunca yürüttüğüm Gelecek Partisi Bolu kurucu il başkanlığından şu an devam etmekte olan il başkanı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimi ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi. 


Gelecek Partisi haberleri istifa haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu'nu destekleme kararı aldılar: İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı istifa etti

İmamoğlu'nu destekleme kararı aldılar: İYİ Parti'nin ilçe teşkilatı istifa etti
İyi Parti’de toplu istifa: CHP adayına destek

İyi Parti’de toplu istifa: CHP adayına destek
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’

AKP’li başkan polisleri azarladı: ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
Kadınların sesi olacak… Erkek muhtar adaylarına karşı yarışacak

Kadınların sesi olacak… Erkek muhtar adaylarına karşı yarışacak
Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2024?
Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'

Eyüp Aksu, tarafını gizlemedi: 'Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum'
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor