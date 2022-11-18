Devasa arazi Mustafa Varank'ın kuzenine gitti: Elde edeceği gelir dudak uçuklattı
Emlak Konut’un, Bodrum’daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank’ın kuzeni ile AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi aldı. Şirketlerin en az 6 milyar TL gelir elde edeceği açıklandı.
Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 3 Kasım’da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent’te bulunan yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arsanın “gelir paylaşımı” ihalesine ilişkin açıklama yaptı.
BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; açıklamada, “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde” en avantajlı teklifi Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının verdiği belirtildi. Bu ihaleyle Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 6 milyar 91 milyon TL ve Emlak Konut’un ise 4 milyar 61 milyon TL gelir sağlayacağı ifade edildi.
AMCA ÇOCUKLARI
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de ihaleyi alan iş ortaklığındaki HB Grup İnşaat şirketinin iki ortağı olduğu ve bu ortakların da Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtiliyor. Şirketin sahiplerinden Sedat Varank ise aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile akraba. Varankların amca çocuğu olduğu ifade ediliyor.
Kısa bir süre önce Emlak Konut’un başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi için düzenlendiği ihaleyi de yine Varank’ın kuzeni Sedat Varank almıştı.
Emlak Konut, 31 Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenlendiğini ve HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon TL’lik bir sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Şirketin internet sitesinde, İstanbul Finans Merkezi ile Başakşehir Millet Kıraathanesi projesi gibi projelerin inşaatını üstlendiği bunun dışında da birçok konut projesini yaptığı belirtiliyor. İhaleyi alan iş ortaklığındaki bir diğer şirket olan Cevahir Taahhüt İnşaat’ın da iktidarla sıkı ilişkileri bulunuyor. Şirketin ortaklarından İslam Cevahir’in nikah şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.
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