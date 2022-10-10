Bakan Varank, CHP'li belediyeleri hedef aldı: 'Vatandaşın hangi derdini çözmüşler?'

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkezin, ilçedeki gençlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden biri olacağına inandığını söyledi.

Varank, merkezde açılışa özel bir e-spor müsabakasının düzenleneceğini belirterek, bu konuda gençlerin zaman yönetimini doğru yaptıklarından emin olmanın önemini vurguladı.

"DİJİTAL OYUN GİRİŞİMCİLİĞİNDE TARİH YAZIYORUZ"

Gençlerden sadece oyun oynamalarını değil, oyun geliştirmelerini de beklediklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye zaten son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta tarih yazıyor. İstanbul bu yıl, dijital oyun sektöründe Avrupa’da en fazla yatırım alan şehir oldu. Bu alanda ciddi kabiliyetlerimiz var. Gençlerimiz, kurduğu startup'lar, geliştirdikleri oyun teknolojileriyle tüm dünyadan yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Burası da o vizyona uygun olarak, aynı zamanda bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı. Gençler burada eğlenerek öğrenecekler, aynı zamanda kendi girişimlerini kuracaklar, çalışmalarını burada yapabilecekler. Üniversitelerle iş birliği içerisinde teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinden, mentorluk ve ofis imkanlarından faydalanacaklar. Tüm ihtiyaçların her yönüyle düşünüldüğü, en nitelikli altyapıların oluşturulduğu bir tesis olmuş."

Bakan Varank, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirledikleri "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna değinerek, kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istediklerini anlattı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

Konuşmasında, CHP'li belediyer için "Hangi yatırımı yapmışlar, vatandaşın hangi derdini çözmüşler?" ifadelerini kullanan Varank, şöyle konuştu:

"Zaman zaman Türkiye'nin 20 yılda geldiği noktaları ifade etmek için paylaşımlar yapıyorum. 2002'de Türkiye neredeydi, şimdi nerede bunları ortaya koymaya çalışıyorum. Ama zaman zaman gençler de bana 'Bunları anlatıyorsunuz, 2002'de, 2022'de böyleydi diyorsunuz ama biz zaten sizin iktidarınızda doğduk, geçmişi bilmiyoruz, ne gördüysek sizin zamanınızda gördük.' Ben de 'Evet haklısınız, bu kıyaslamaları yapamazsınız ama vizyon kıyaslaması yapabilirsiniz. Kim, size yüksek teknolojiden, bilimden, uzaydan bahsediyor? Kimler sizi sürekli olumsuzlukla yolunuzdan çevirmeye çalışıyor?

Gençlere farklı alternatifler koyuyoruz, geleceği okuyabiliyoruz, gençleri de geleceğe dönük yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da Türkiye'nin başarı hikayelerini yazacaklar. Bu manada yerel yönetimler en büyük paydaşımız. Bizim ilçe belediyelerimizin anlayışını ortaya koymayan, yaptıklarını hayal edemeyen büyükşehir belediyeleri var. Dört yılda İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da hangi icraatı ortaya koymuşlar, hangi yatırımı yapmışlar, vatandaşın hangi derdini çözmüşler? Onların öyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var, bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz, ülkeyi 2053, 2071 hedeflerine kararlılıkla ulaştırmak istiyoruz."