Deve kuşu firarda: Çiftlikten kaçtı, karayoluna girdi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:42

Diyar Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten 31 yaşındaki iş insanı Fırat Özateş'e bir arkadaşı 2 gün önce deve kuşu hediye etti.

Özateş, dün işyerinin bahçesinde bakımını yaptığı deve kuşunun kaybolduğunu fark etti.

İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Özateş, deve kuşunun tel örgüleri aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru kaçtığını tespit etti.

Yetkililere ve bölgede tanıdığı kişilere durumu ileten Özateş, kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor.

Özateş, akaryakıt istasyonu işlettiğini, aynı zamanda çiftçilik yaptığını söyledi.

Kendisine hediye edilen deve kuşunun kaçmasından üzüntü duyduğunu ifade eden Özateş, "Deve kuşunun bulunması halinde bana bilgi versinler diye çevredeki köyleri ve tanıdıklarımızı aradım. Hediye olarak gelmişti. Kaçmasını istemezdim ama tel örgüleri aşarak gitmiş. Hayvanları sevdiğim için besliyordum. Babam yaşlı, birlikte hayvanlarla ilgilenmeyi seviyoruz. Yetkilileri bilgilendirdik. İnşallah müjdeli bir haber gelir. Her yere bilgi verdik. Bulan olursa ve bize ulaşırlarsa seviniriz" diye konuştu.