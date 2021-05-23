Babacan'dan 'deve kuşu' paylaşımı: Orada kimse var mı?

23 Mayıs 2021 Pazar, 15:45

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalı aracılığıyla yayınladığı 7. videonun ardından 'deve kuşu' çizimi paylaştı.

Peker'in bugünkü açıklamalarına isim vermeden göndermede bulunan Babacan, "Orada kimse var mı? Dizinin 7. bölümü çıktı." ifadesini kullandı.

Babacan paylaşımında, "Yeni itham ve iddialar var ve yine ilgililer sessiz. Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" diye sordu.

İşte Babacan'ın paylaşımı: