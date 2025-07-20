Devlet Bahçeli, Kamu-Sen yönetimiyle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Kamu-Sen yöneticileriyle bir araya geldi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika yönetimi ve Kamu-Sen temsilcileriyle Ankara ATO Congresium'da görüştü.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.