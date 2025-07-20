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Devlet Bahçeli, Kamu-Sen yönetimiyle bir araya geldi

Devlet Bahçeli, Kamu-Sen yönetimiyle bir araya geldi

20.07.2025 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Devlet Bahçeli, Kamu-Sen yönetimiyle bir araya geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimiyle bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Kamu-Sen yöneticileriyle bir araya geldi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sendika yönetimi ve Kamu-Sen temsilcileriyle Ankara ATO Congresium'da görüştü.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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