Eski Fenerbahçeli Luis Nani'den emeklilik kararı!

Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ile Fenerbahçe formaları giyen 38 yaşındaki Portekizli oyuncu Luis Nani, futbola veda ettiğini açıkladı.

Eski Fenerbahçeli Luis Nani'den emeklilik kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 23:01

Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Adana Demirspor formaları giymişti.


Etiketler: #luis nani #fenerbahçe #emeklilik

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