Eski Fenerbahçeli Luis Nani'den emeklilik kararı!
Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ile Fenerbahçe formaları giyen 38 yaşındaki Portekizli oyuncu Luis Nani, futbola veda ettiğini açıkladı.
Ülkemizde Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Nani, "Elveda deme zamanı geldi. Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerimi bitirmeye karar verdim. Harika bir yolculuktu. 20 yılı aşkın süren ve bana unutulmaz anılar yaşatan, kariyerim boyunca iniş ve çıkışlarımda bana yardım eden ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek istedim. Yeni bir sayfa açma, yeni hedeflere ve hayallere odaklanma zamanı. Yakında görüşmek üzere. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Adana Demirspor formaları giymişti.
The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR— Nani (@luisnani) December 8, 2024
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