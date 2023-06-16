Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler: Bahçeli polis şeflerinin görüşme isteğini reddetti

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:10

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:20

Seçimin ardından İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun koltuğu Ali Yerlikaya'ya devredildi. Soylu'nun yaklaşık 8 sene süren görevinin sona ermesiyle birlikte Emniyet teşkilatlarında yaşanan 'operasyon' hareketliliğine ilişkin dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın bakanlık kulislerinden aktardığına göre Yerlikaya'nın bakanlığı sonrası, Soylu'nun ekibinde yer alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun görevden alınması kesinleşti. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu'nun görevden alınacaklar arasında olduğu belirtildi.

Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi, mevcut İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın gelecek yıl yaş haddinden emekli olması nedeniyle görevinde kaymakamlar kararnamesi kapsamında bakanlık merkez teşkilatında da yeni atama ve görevden almalar yapılacak.

BAHÇELİ'DEN 'KARIŞMIYORUZ' MESAJI

Şardan'ın haberinde, Soylu'nun ekibinde yer alan polis şeflerinin MHP lideri Bahçeli'yle görüşme talebinde bulunduğuna dair ayrıntı da hayli dikkat çekti. Buna göre, üç polis şefinin geçen günlerde Bahçeli ile görüşme talebi, MHP'nin önde gelen bir ismi aracılığıyla Bahçeli'ye iletildi. Ancak MHP lideri polis müdürleri ile görüşmedi. Bahçeli'nin polis müdürlerine, "Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın çalışmalarına ve tasarruflarına karışmayacağız" görüşünü verdiği belirtildi.

YENİ BAKAN'A "HOŞ GELDİN" OPERASYONLARI

Şardan, Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle beraber hafta içinde, ülke genelinde yapılan operasyonların anlam ve önemine de yer verdi. Şardan bu operasyonlara ilişkin şu yorumda bulundu:

"*Bunlardan birisi KOM Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ve 'Paravan' adı verilen operasyonda, 47 kentte 490 şüpheliden 237'si gözaltına alındı! Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 adet mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 9 engelli sağlık raporu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda altın ve ziynet eşyası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Yapılan açıklamada zanlılara yönelik 6 aylık teknik takibin yapıldığı ifade edildi. Bu operasyonu, 'yeni bakana hoş geldin' operasyonu olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Her nasılsa, 6 aydır teknik takip yapılıyor ve hedef kişilerden ancak yarısına yakın sayıda şüpheli gözaltına alındı! Uzun yıllardır benzer süreçleri takip eden bir gazeteci olarak, bu operasyonu, 'bakana hoş görünme' olarak tanımlamak gerektiğini düşünüyorum.

*İkinci operasyon ise Terörle Mücadele Dairesi'nce benzer amaçla planlanan FETÖ operasyonuydu. Tekrarlamayacağım. Bir süredir yapılamayan FETÖ operasyonunun aniden gerçekleştirilmesi dikkati çekti. Söz konusu birimin başındaki isim Hasan Yiğit de yine Soylu'nun ekibinden ve görevden alınmaya yakın.

Ankara ve taşradaki bürokrasiyi heyecanlı günler bekliyor."