Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ülkü Ocakları'na yönelik 'terör' araştırmasına tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin, "Ülkü Ocakları'nın yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasına" yönelik kararına tepki gösterdi.
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.
Devlet Bahçeli, ABD'de alınan bu karara yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi.
"Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen ’Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye’ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır."
"PKK/YPG/PYD’nin görüş ve kavrayış açısıyla Ülkü Ocaklarına yaklaşanlar, terörist organizasyonun bizatihi failleri, fanatik mensuplarıdır. Çünkü terörizme destek verenler, en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur."
"Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir."
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