ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay verdi
ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" öngören bir maddeyi de içeren 2022 Savunma Bütçe tasarısını kabul etti.
Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.
180 GÜN İÇİNDE RAPOR HAZIRLANACAK
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; önceki gün Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen madde, tasarının yasalaşmasının ardından 180 gün içinde Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Kongre'ye sunmasını talep ediyor. Bakanlığın raporunda, Ülkü Ocaklarının yabancı terör örgütü kriterlerini neden karşıladığı ya da karşılamadığını değerlendirmesi de bekleniyor.
Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.
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