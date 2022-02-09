Devlet Bahçeli’nin ‘üç dönem’ kuralıyla ilgili çıkışı tartışma yarattı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki “üç dönem” kuralıyla ilgili sözleri kulislerde tartışma yarattı. Bahçeli’nin bu açıklamalarının perde gerisinde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın 2033’e kadar cumhurbaşkanı olması için gereken destek” olduğu öğrenildi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Bahçeli’nin, partisinin Kızılcahamam kampında kurmaylarına Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki “üç dönem” kuralıyla ilgili “Gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” sözlerini muhalefet cephesi, “siyasi tuzak” olarak nitelendirirken, Cumhuriyet bu sözlerin perde arkasına ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli’nin bu sözlerle “siyasi ön aldığı ve hedef büyülttüğü” belirtilirken, Kızılcahamam kampının son günü yaptığı açıklamalar anımsatıldı.

ÖNCELİK 2023

Bahçeli, kampın son günü yaptığı açıklamada, MHP’nin 2023 seçimleri için beş stratejik hedefinin olduğunun altını çizerek “MHP, 2023’ün haziran ayında TBMM’de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’li kurmaylar, Bahçeli’nin “üç dönem” kuralıyla ilgili yaptığı açıklamanın “bu ilkeye dayandığına” işaret ediyor. MHP’ye göre Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiyle birlikte Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Muhalefetin, parlamenter sistem ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini “birbirine karıştırdığı” öne sürülürken, anayasanın da “mevcut sistem içinde değerlendirilmesi gerektiğine” atıfta bulunuluyor. Ancak muhalefetin, Erdoğan’ın 2023 yılında cumhurbaşkanı seçilmesi halinde “anayasa” üzerinden yeniden “tartışma başlatacağını” savunan MHP kanadı, bu nedenle önceliğin 2023 seçimleri olduğuna dikkat çekiyor. Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri sonrasında parlamentoda “anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşacak milletvekili sayısına ulaşmanın” öncelikli amaç olduğu dile getirilirken “Cumhur İttifakı 2023 seçimleri sonrası parlamentodan aldığı güçle anayasa değişikliğini de yapacaktır” yorumunda bulunuyor. Bahçeli’nin bu nedenle 2023 seçimlerine bir buçuk yıl gibi bir süre kala seçim hedefini ortaya koyduğunu ve “siyaseten bir hamle yaptığına” dikkat çekilirken, bu hamlenin altında yatan neden de “Hedef 2033” olarak açıklıyor. Bu hedefe göre MHP, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını 2033’e dek destekleyecek.

"2028’DE DE ADAYIMIZ"

MHP’nin, Erdoğan’ın 2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığına da destek vereceğinin altı çiziliyor. Böylece Erdoğan’ın 2028’deki seçimlerde de cumhurbaşkanı seçilmesi halinde “2033 yılına dek Cumhurbaşkanlığı makamını temsil edebileceğine” işaret ediliyor. Öte yandan Bahçeli’nin sözünü ettiği “yasal düzenleme” sözlerinin perde gerisinde de anayasaya uyum kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın olduğuna dikkat çekiliyor. İlgili yasanın 3. maddesinde de “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” ifadesi yer alıyor. MHP kanadı, “Eğer muhalefet Erdoğan’ın adaylığı karşısında 2007 yılındaki gibi anayasayı ‘yanlış yorumlayarak’ hamle yapmaya kalkarsa, biz de Cumhur İttifakı olarak muhalefetin bu hamlesine karşı Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın 3. maddesinde düzenlemeye gider, gerekeni yaparız” değerlendirmesinde bulunuyor.