Devlet Bahçeli'den üç dönem kuralına ilişkin yasal düzenleme sinyali

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

MHP’nin hafta sonu Kızılcahamam’daki Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı ortak toplantılarda, basına kapalı görüşmeler yapıldı.

MHP’nin cumhurbaşkanı adayının net olduğuna ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerine vurgu yapan Bahçeli’nin, kurmaylarına, “İnanıyorum ki 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” dediği öğrenildi. Bahçeli, muhalefeti işaret ederek, bazı çevrelerin Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalara başladığını da savunarak “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanıdır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yöndeki tartışmaları maksatsız ve mesnetsiz olarak değerlendiren Bahçeli, “Şayet bu tartışma genişletilip Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız. Nitekim cumhurbaşkanının en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” mesajlarını verdi.

NEDEN BU ÇIKIŞI YAPTI?

Bahçeli, “yasal düzenleme” çıkışıyla muhalefete “367 krizi” göndermesinde bulundu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin 16 Mayıs 2007’de dolmasının ardından AKP, yeni cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü göstermişti. TBMM de cumhurbaşkanlığı adaylığı son başvuru tarihini 25 Nisan, ilk tur oylama gününü de 27 Nisan olarak belirlemişti. TBMM’deki seçimlerle ilgili de anayasanın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy), sonraki iki turda ise salt çoğunluk (276 oy) aranıyordu. Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise 26 Aralık 2006 yılında gazetemizde yer alan bir yazısında, anayasada belirtilen 367’nin “sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu” belirtmişti. Kanadoğlu, oylamalara en az 367 kişinin katılması gerektiği, aksi halde sonucun geçersiz olacağını belirtmişti. Böylece TBMM’de 367 krizi ortaya çıktı. Kriz, MHP’nin devreye girmesiyle aşıldı. Bahçeli’nin de muhalefete, “O dönem olduğu gibi bu krizi de çözeriz” mesajını vermek istediğinin altı çizildi.

AKP’DE "GEREK YOK" GÖRÜŞÜ

AKP’li kurmaylar, “üç dönem kuralı” ile ilgili yasal düzenlemeye gerek olmayacağı görüşünde. Erdoğan’ın seçilme yeterliliğinin bulunduğunu belirten AKP kanadı, YSK’nin aday belirleme kriterlerine de gönderme yapıyor. AKP kanadı ayrıca, “Bu sistemde Erdoğan ilk cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla parlamenter sistem ile yeni sistem birbirine karıştırılmamalıdır” görüşünü savunuyor.