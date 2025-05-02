Devlet hastanesinde ‘Holter’ cihazı için hastadan pil istendi

Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:47

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:30

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Urfa’daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ritim holter cihazı için hastalardan "Duracell marka AAA pil" istendiğini belirterek sağlık sistemindeki çöküşe dikkat çekti. Tanal, “Halkın cebinden pil parası çıkaran bir sistem çökmüştür” dedi.

“BEKLEYİN” DEMEK YETMEDİ

Anayasa’nın 56. maddesi, her yurttaşın sağlıklı yaşama hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın devlet güvencesi altında olduğunu açıkça belirtirken, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşananlar sosyal devlet anlayışının ne denli aşındığını ortaya koyuyor.

Kalp ritim bozukluklarının tespitinde kullanılan “Holter” cihazı için randevuların bir ay sonrasına verildiği, acil durumdaki hastalara dahi “bekleyin” denildiği ortaya çıktı. Ancak kamuoyunu asıl şaşkına çeviren, hastalardan cihaza takılmak üzere “Duracell marka AAA pil” getirmelerinin istenmesi oldu.

DEVLET HASTANESİ, VATANDAŞI MARKETE YÖNLENDİRİYOR

Olayı duyuran CHP’li vekil Mahmut Tanal, Türkiye’de vatandaşlardan artık sadece sabır değil, teknoloji için pil de istendiğinin altını çizerek, Harran Tıp Fakültesi’nin Holter randevusu verdiği hastalara, “pili kendiniz temin edin” dediğini aktardı. Tanal, durumu; “ekonomik krizle boğuşan yurttaşın sırtına yüklenen bu masraf, aynı zamanda bir anayasa ihlali olarak” değerlendirdi.

“SAĞLIK REFORMU” BU MU?

Kamuoyuna sıkça “şehir hastaneleriyle çağ atladık” mesajları veren Sağlık Bakanlığı, Harran’da yaşanan bu skandal karşısında sessizliğini korurken, Tanal sistemin çöküşte olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin hızla ticarileştiğine dikkat çeken Tanal, sosyal devlet ilkesinin uygulamada ortadan kalktığını vurguladı.

Tanal şu üç soruyu sordu:

Devlet hastanesi, bir pil için hastayı neden markete gönderiyor?

Kalp ritim sorunu yaşayan hastaya neden bir ay sonraya randevu veriliyor?

Sağlık sistemi yalnızca görsel propagandadan mı ibaret?

“SAĞLIK TİCARET DEĞİLDİR”

Tanal son olarak, “Halkımız hastane hastane, sistem sistem sürünürken, siz makam araçlarınıza milyonları harcamaya devam edin! Sağlık ticaret değildir. Sağlık beklemeye gelmez” dedi.