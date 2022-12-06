Devlet hastanesine çakarlı araçla geldi, ceza yazıldı
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne çakarlı araçla gelen sürücüye cezai işlem uyguladı.
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne çakarlı araçla gelen sürücüye cezai işlem uyguladı.
Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki yakınının tedavisinin ardından otomobilinin önüne monte ettiği çakarını da çalıştırıp yoluna devam etti.
Yurttaşlar tarafından çekilen çakar lambalı aracın amatör kamera görüntüsü, polis ekiplerine ihbar edildi.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri 41 AGB 347 plakalı otomobilin, sürücüsünü tespit ettiler.
Sürücü Mücahit B.'ye aracında çakarlı lamba bulundurma suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.
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