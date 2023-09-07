Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:51

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:51

Uzmanlık eğitimini tamamlamak istyen doktorlar ve Tıp Fakültesi mezunları 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 112. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

DHY KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

112. dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü kura takvimi belli oldu. Buna göre hekimler, 7 Eylül Perşembe ve 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00'e kadar PBS üzerinden tercih başvurularını tamamlayacak.

DHY KURASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 10 tercih yapabilecek.

DHY KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracak. 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.