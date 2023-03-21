Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı hangi branşlarda personel alacak?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:06

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda personel alımlarına dair açıklamalarda bulundu. Yurttaşlar arama motorlarında Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI NE KADAR PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım başvurularıyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Personel alım süreciyle ilgili olarak bilgileri paylaşan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPACAK?

Bakan Koca açıklamasında; "KPSSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanı Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." dedi.