Devlet kanunu tanımıyor: Sendika temsilcisi din öğretmenine ceza!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:28

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:28

Din öğretmeni Mustafa Sağer, 4 senedir Erenköy Kız Lisesi’nde görev yapıyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, aynı zamanda Eğitim-İş Sendikası’nın işyeri temsilcisi olan Sağer’e ‘okul değişikliği’ cezası verildi. Aynı zamanda öğretmene 1 yıl kademenin ilerletilmesi cezası da kesildi.

Kanun ise bunun yapılamayacağını söylüyor. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 18. maddesine göre, kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi, sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

Öğretmen Sağer, yaptığı paylaşımda söz konusu cezalara neden olan soruşturmadaki ihlallere şu şekilde dikkat çekti:

“Soruşturma konusu sınıfta hiç kullanmadığım sözler, ‘başörtüsü gereksiz’, ‘peçe takanlarla dalga geçmek’ gibi birkaç kişi tarafından noktasına virgülüne kadar aynı dilekçe ile hem ilçeye hem okula bildirilmiş jet hızıyla soruşturma açılmıştır. Dosyada aynı zamanda birçok teknik hata var. Örneğin hangi derste hangi tarihte hangi cümle kullanıldığı belirtilmiyor. Üstelik aynı sınıftan şikayetçi olan birkaç veli dışındaki velilerin ifadesi alınmıyor. Atatürk yolunda bir din öğretmeni olarak asla ama asla yılmayacağıma ant içerim. Bütün okullar bizim okullarımız oraya da ışık saçmaya sevgi saygı götürmeye çalışacağım.”

Öğrencilerin ifadesi veli ve rehber öğretmen gözetiminde alınmadığı ve öğretmene karşı yapılan suçlamaların tarih ve saatinin de belirtilmediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, cezalara sendika yürütmeyi durdurma davası açtı.